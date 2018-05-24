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    Dün 11 bugün 18 yaşında iki çocuk... Kahreden ölümler

    İHA
    24.05.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 18 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Aynı bölgede dün de 11 yaşındaki başka bir çocuk yine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

    Alınan bilgiye göre olay, dün 13.00 sıralarında Hizan’a bağlı Çökekyazı köyünde meydana geldi. Koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren Halit Erdal (18) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    CENAZESİ KATIR SIRTINDA KÖYE GETİRİLDİ
    Bir gün arayla aynı mevkide yıldırım çarpması sonucu biri 11, diğeri 18 yaşında olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti. Yayla yolunun kardan kapalı olmasından dolayı cenazeyi vatandaşlar 4 saatlik yürüme sonucunda katır sırtında köy merkezine getirdi.

    Erdal'ın annesi oğlunun cenazesi başında saatlerce ağlayarak bekledi. Halit Erdal, ölüm nedeninin belli olması için otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: yıldırım düşmesi , Bitlis , gündem
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