‘Dumansız hava sahası’nda 25 bin ihlal

Beştepe’de düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısının başında açıklamalarda bulunan Oktay, özetle şunları söyledi:

“Toplumumuzda yaygın olan tütün kullanımı ile mücadelede dumansız hava sahalarında denetim sıklaştırılmıştır. 2019 yılında toplam 3 milyon 86 bin 445 denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

Yasadışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlar arası işbirliği güçlendirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. 2019 yılında bu alanda 1201 şüpheli şahıs yakalanmış, 60 milyon 235 bin 711 liraya ve 236 milyon 328 bin 359 lira değerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca kumar bağımlılığı ile mücadelede 1726 kumar makinesine de kolluk güçleri tarafından el konulmuştur.

52 BİN BİNA YIKILDI

Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda kasım ayı sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424’ü yıkılmış, 18 bin 147’si rehabilite edilmiştir. 12 bin 839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır.

SEFERBERLİK DAVETİ

Buradan bir kez daha kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum.”

İNTERNET REKLAMINA ÇOCUK YAŞ SINIRI

BEŞTEPE’deki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) toplantısında şu kararlar alındı: “Bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin izleyip takip edebilmek için 15-65 yaş arasında tüm bağımlılık türlerinde 2 yıllık aralıklarla saha araştırmaları yapılacak, ilk araştırma sonuçları 2020 yılı haziran ayında sunulacak. Madde bağımlılığının etkin takibi ve mücadelesi için illerde yapılan atık su analiz çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Yasadışı kumar ve bahisle mücadele, kumar makinelerinin müsadere ve imhası ile kaçak tütün ürünlerine yönelik denetim ve yaptırımlar sıklaştırılacak. Televizyon programlarında yer alan yasal bahislere ait reklamların sınırlanması ve TV programları içinde kumarı özendirici unsur sayılabilecek içeriklerin önlenmesi ve internet sunucularına ait reklamlarda çocuk oyuncuların oynamasının engellenmesi sağlanacak.”