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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
01.11.2018 - 05:50, Son Güncelleme:

Dumanlar bina sakinlerini sokağa döktü... Nedeni çok farklı çıktı

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Dumanlar bina sakinlerini sokağa döktü... Nedeni çok farklı çıktı

ZONGULDAK'ta apartmanda bir daireden yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Doğalgaz hattı kesilen binadaki daireler tek tek kontrol edildi. Dumanın en alt kattaki daireden geldiğini fark eden ekipler içeriye girdi. Ekiplere kapıyı açan R.K. mutfakta pişirdiği yemeği ocakta unutmasından dolayı yoğun duman oluştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi. Komşuları ise bu duruma tepki gösterdi.

Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Apartmanı saran dumanları fark eden bina sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede verilen adrese giden itfaiye, dumanların geldiği daireyi bulmak için uzun süre çaba sarf etti.

DOĞALGAZ KESİLDİ, TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü sokağa çıktı. Binanın doğalgaz hattını da keserek önlem alan ekipler, daireleri kontrol etmeye başladı. Ekipler, binanın çatı katındaki dairenin kapısını şüphe üzerine kırarak içeri girdi. Daireyi kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

YEMEĞİNİ OCAKTA UNUTMUŞ...

İtfaiye ekibi, dumanın binanın birinci katında bulunan R.K.'ya ait daireden geldiğini tespit etti. Ekiplere kapıyı açan R.K., mutfakta pişirdiği yemeği ocakta unutmasından dolayı yoğun duman oluştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi.

TEPKİ GÖSTERDİ

R.K.'ya tepki gösteren komşusu Bülent Ercümer, "Duman benim evimden geliyor dese bir şey olmayacak. Bu kadar insan panik yaşadı. Yazık, günah. İnsanların çocuğu var hastası var. Bu duyarsızlık, başka bir şey değil." diye tepki gösterdi.

Bina sakinleri de durumun anlaşılması üzerine evlerine geri döndü. Yapılan incelemenin ardından ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak binadan ayrıldı.

 

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