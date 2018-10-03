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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA, İHA
03.10.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

"Duman-6" operasyonunda büyük ceza

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"Duman-6" operasyonunda büyük ceza

Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi için Türkiye genelinde "Duman-6" uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 3 bin 809 personelin katılımıyla "Duman-6" uygulaması gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda tekel bayi, büfe, tablacı gibi isimler altında faaliyet gösteren bin 718 iş yerinde arama ve denetim yapılırken 98 kişi gözaltına alındı ve aranan 7 kişi yakalandı. 

Uygulamada, 164 bin 697 paket kaçak sigara, 1 milyon 170 bin 419 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 16 bin 931 kaçak puro/sigarillo, bin 462 kilogram nargile/pipo tütünü, 973 bin 665 boş makaron, bin 670 kaçak elektronik sigara ve likiti ile 2 bin 229 mükerrer bandrol, 2 boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli makine, 785 şişe kaçak alkollü içki, 7 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 50 fişek, 214 kilogram kaçak çay, 52 kaçak cep telefonu bataryası, 33 dijital kol saati ve 16 bin 596 cinsel içerikli hap ele geçirildi. 

Ayrıca, 153 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 7 iş yerinin vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Bu iş yerlerine toplam 1.7 milyon lira idari para cezası kesildi. 

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