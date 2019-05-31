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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
31.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Dükkanda basıldılar! Garson kılığına sokmuşlar...

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Dükkanda basıldılar! Garson kılığına sokmuşlar...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işlettikleri köfteci dükkanı üzerinden insan ticareti yaptıkları ve fuhuş çetesi yönettikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu belirlendi.

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek dükkanı takibe aldı.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan dükkanı A.A. (45) isimli bir kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırılarak, fuhuş amacıyla gelen müşterilere pazarlandığı belirlendi.

Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Geçtiğimiz 28 Mayıs tarihinde rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfteci dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bunun üzerine çete üyelerinin hata yapmasını bekleyen polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile Trabzon'un Sürmene ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlardan toplam 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu tespit edildi. Pasaportlarına el konularak, şiddet uygulanıp, fuhşa zorlanan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, Türk olduğu öğrenilen 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, yasa dışı insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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