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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN- Süleyman EKİN/DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Düğününe 12 gün kala öldü! 'Kaderimiz böyle mi olacaktı' deyip yere yığıldı

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Düğününe 12 gün kala öldü! 'Kaderimiz böyle mi olacaktı' deyip yere yığıldı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki trafik kazasında, düğün alışverişine giden damat hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen acılı baba, "Kaderimiz böyle mi olacaktı" diye gözyaşı döktü. Bir süre sonra yere yığılan baba, yakınlarının yardımıyla kendine gelerek otomobile bindirildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Baba Durmuş Şirinler morg önünde, "Böyle mi olacaktı?" diye gözyaşı döktü. Aynı kazada yaralanan Alim Şirinler'in annesi, ablası ve 2 yeğeninin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Alim Şirinler, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıktı. Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alim Şirinler'in cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Düğününe 12 gün kala öldü Kaderimiz böyle mi olacaktı deyip yere yığıldı

'BÖYLE Mİ OLACAKTI'

Alim Şirinler'in cenazesi bu sabah babası Durmuş Şirinler ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Durmuş Şirinler, morg önünde uzun süre gözyaşı dökerken, "Böyle mi olacaktı?" dedi. Gözyaşları arasında ailesinin teslim aldığı Alim Şirinler'in cenazesi toprağa verilmek üzere Göynük Mahallesi'ne götürüldü.

Alim Şirinler'in 23 Eylül'de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Düğününe 12 gün kala öldü Kaderimiz böyle mi olacaktı deyip yere yığıldı

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