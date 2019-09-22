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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Düğünü iptal olanlar dikkat! Mahkemeden flaş düğün salonu parası kararı...

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Düğünü iptal olanlar dikkat! Mahkemeden flaş düğün salonu parası kararı...

Bursa’da düğünü iptal olan bir avukat, ödediği düğün salonu parasının tamamını mahkeme yoluyla geri aldı.

Bursa’da ikamet eden 26 yaşındaki avukat Emircan Derdiman, geçen yıl eylül ayında bir düğün salonu ile 7 bin lira karşılığında anlaştı. Ağustos ayında evlenecek olan Derdiman ile nişanlısı düğüne 7 ay kala ayrıldı. Bunun üzerine Derdiman, düğün salonundan paranın iadesini istedi.

Düğün salonunun paranın 3’te 1’ini vermemesi üzerine Derdiman hukuk mücadelesi başlattı. İhtarnâmeye cevap alınmaması üzerine hakem heyetine başvuran Derdiman haklı bulundu. Düğün salonunun itirazı üzerine Bursa 4. Ticaret Mahkamesi’nde görülen davada da Derdiman haklı bulundu. Böylelikle düğün salonu avukata paranın tamamını geri ödedi.

“Ödemiş olduğumuz paranın tamamını geri aldık”

Geçen yıl eylül ayında düğün salonu ile anlaştığını ifade eden Derdiman, “Düğün salonu ile sözleşme yapmıştık. Daha sonra bir sebepten dolayı düğün iptal oldu. Düğün salonu ile birkaç defa görüştük. Kendileri bize olumlu bir dönüş yapmadı. Yatırdığımız paranın bir kısmının kesileceğini, geri ödenmeyeceğini söylediler. Bununla ilgili gerekli hukukî prosedürü işlettik. İlk önce ihtarnâme gönderdik. Daha sonra, cevap alamayınca hakem heyetine başvurduk. Hakem heyeti, tüketicinin ödediği paranın iadesine karar verdi. Ardından düğün salonu bu kararın ardından itiraz yoluna gitti ve Bursa Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak, kararın hukuksuz olduğunu iddia ettiler. Bursa 4. Tüketici Mahkemesi, paranın iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Ödemiş olduğumuz paranın tamamını geri aldık” dedi.

Salon ile 7 bin TL karşılığında anlaştığını anlatan Derdiman, “7 ay gibi süre vardı düğüne. Bizim sözleşmemizde madde 3’te birinin iade edilmeyeceği şeklindeydi. Biz kendilerine 6502 sayılı Tüketici Kanununun 5. maddesinde yazılı olan haksız şart kapsamında olacağını ve bu maddenin geçerli olmayacağını izah ederek talepte bulunduk. Böylelikle kararı olumlu şekilde almış olduk. Meslek gereği buna benzer davalar oldu. Bunlardan kazandıklarımız oldu. Haksız şart genel bir hüküm. Aynı zamanda tüketiciyi de kapsıyor. Bu sebeple üzerinde müzakere edilmeden tek taraflı maddelerin geçersizliği söz konusu oluyor” diye konuştu.

“Böyle durumlarda yanlış bilgiler söz konusu”

Böyle durumlarla karşılaşan vatandaşlara seslenen Derdiman, “Böyle durumlara yanlış bilgiler söz konusu. Sözleşmede yazılıysa alamam şeklinde düşünce yanlış. Her somut olayda bu durum değişebilir. Dosyada şartları oluşmuşsa haksız şart niteliğinde olabilir. Bu madde iptal olabilir. Sözleşmede yazması çok büyük anlam ifade etmeyebilir. Tüketicilere tavsiyem, bu tarz durumlarda bir avukata danışmaları” şeklinde konuştu.

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