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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA 
19.07.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Damat konuştu... Gelin düğünde halay çekerken vurulmuş!

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Damat konuştu... Gelin düğünde halay çekerken vurulmuş!

KONYA'nın Yunak ilçesinde, düğününde havaya açılan ateş ile vurulan gelin Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi, ameliyatla çıkartıldı. Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken damat Mesut Tosun, "Düğünlerde silah atılmasın. Ölüm de olabilirdi. En mutlu günümüzde kan aktı" dedi.

Olay, geçen Salı günü akşamı Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde yaşandı. Hayatlarının  en mutlu gününü yaşayan Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un(22) düğününde, henüz kimliği belirlenemeyen bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri gelin Burşah Tosun'un koltuk altından girip, koluna saplandı. Kanlar içinde yere yığılan gelin, yakınları tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tosun, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi ameliyatla çıkartıldı. Ortopedi servisinde tedavisi süren gelinin sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği belirtildi.

'DÜĞÜNÜMÜZDE KAN AKTI'

Halay çektikleri sırada eşinin kolunu tutarak yere eğildiğini belirten damat Mesut Tosun, "Halay çekiyorduk. Hava yağmurluydu. İki tur döndükten sonra eşim, 'kolum' diyerek, yere eğildi. 'Ne oldu?' dedim. Kolundan tutup kaldırmak istedim. Elim kan oldu. Hemen yardım istedim" dedi.

ÖLÜM DE OLABİLİRDİ

Düğünlerde silah atılmaması gerektiğini vurgulayan damat Tosun, "Silahı atanları görmedim. Büyük ihtimalle mermi sekip geldi. Eşim şimdi çok iyi. Düğünlerde silah atılmasın. Bu ders olsun. Çok zor, başkasının başına gelmesin. Ölüm de olabilirdi. Bir çocuğa da gelebirdi. En mutlu günümüzde başımıza böyle bir olay geldi"diye konuştu.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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