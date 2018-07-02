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    Düğünde takı kavgası çıktı, gelin hastanelik oldu

    İHA
    02.07.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darp edilerek yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı.

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi.

    İddiaya göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin arzuhalci Sevda Gökkaya'yı evinden alarak Köşklübağ düğün salonuna getirdi.

    Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi.

    Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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