Düğünde havaya ateş açtılar, Atalay yaralandı
Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.
Seken saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Atalay Toksoy (9), Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Toksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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