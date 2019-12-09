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DHA
09.12.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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Düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Fırat Mahallesi'nde hafta sonu yapılan düğünde bir kişi havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesi sonrası tüfekle havaya ateş açan kişi belirlenerek gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.

Tüfeklere el koyan polislerin gözaltına aldığı şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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