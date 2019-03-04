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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
04.03.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Düğünde feci olay! Oğlunun ölümüne neden oldu

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Düğünde feci olay! Oğlunun ölümüne neden oldu

Şanlıurfa'da İsa Bağış (39), bir yakının çeyiz merasimi sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı. Son kez kontrol için 'doldur boşalt' yaptığı sırada ateş alan ve İsa Bağış'ın elini sıyıran kurşun, oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın (17) göğsüne isabet ederek ölümüne neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı İsa Bağış, bir yakının düğününe ailesiyle birlikte katıldı. İsa Bağış, çeyizin getirildiği sırada üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı. Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu.

Tabancadan çıkan kurşun İsa Bağış'ın sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in göğsüne isabet etti. Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Düğünde feci olay Oğlunun ölümüne neden oldu

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