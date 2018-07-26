Düğünde facia! Yüzü parçalandı... İşte o anlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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ADIYAMAN (İHA)
26.07.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Düğünde facia! Yüzü parçalandı... İşte o anlar

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Düğünde facia! Yüzü parçalandı... İşte o anlar

Adıyaman’da bir düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlaması sonucu boynu ve yüzü parçalanan genç yoğun bakımda uyutuluyor.

Olay, İmamağa Mahallesi 19103 Sokak'ta bulunan boş arazide meydana geldi. Merve ve Ferdi Avcı çiftinin düğün töreni esnasında davetliler halay çekerken, 4 katlı binadan havai fişek atmak isteyen 17 yaşındaki Musa Demirpence’nin elindeki havai fişek patladı. Bomba etkisi yapan havai fişek faciasında gencin boynu ve yüzü parçalandı.

Havai fişek yüzünde patladı
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Patlama anı ise amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kanlar içerisinde kalan yaralı genci gören davetliler paniğe kapıldı. Yaralı genç arkadaşları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Musa Demirpence’nin sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastanemize havai fişek patlaması sebebiyle gelen hastamızı acil serviste değerlendirdik. Yüzünde ve boynunda havai fişek patlamasına bağlı yanık alanları var. Yine yüz kemiklerinde, üst çenede ve elmacık kemiklerinde çok ciddi yaralanmalar var. Hasta geldikten hemen sonra acil ameliyata alındı. Acil müdahaleleri yapıldı, yoğun bakımda uyutulmaktadır. Gerekli tedavi için gerekli olan tüm cerrahi işlemler planlanıyor. Acil ameliyat ile birlikte süren tedavisi süren hastayı yoğun bakımda takip ediyoruz” diye konuştu.

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