DüÄŸün sonrasÄ± sandalye toplama kavgasÄ±: 1 ölü
BALIKESÄ°Râ€™in Manyas ilÃ§esinde, sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gecenin sonunda Mehmet Erkan AkbaÅŸ (23), davetlilerin oturduÄŸu sandalyeleri toplamasÄ±nÄ± istediÄŸi genÃ§ler ile arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada, bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olay, dÃ¼n gece Manyas ilÃ§esinin kÄ±rsal Haydar Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Mehmet Erkan AkbaÅŸ, mahallede yapÄ±lan sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, gecenin sonunda, bir grup genÃ§ten davetlilerin oturduÄŸu sandalyeleri toplamalarÄ±nÄ± istedi. Bu sÄ±rada genÃ§ler ile AkbaÅŸ arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada Mehmet Erkan AkbaÅŸ gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklandÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine mahalleye jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manyas Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan AkbaÅŸ, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.
Jandarma, olaya karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla M.T.M. (19), M.Y.M. (17), T. K. (19), E. P. (20) ve O.K.â€™yi (20) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin jandarmadaki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Bu arada, Mehmet Erkan AkbaÅŸâ€™Ä±n uzman Ã§avuÅŸluk sÄ±navÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± beklediÄŸi belirtildi.
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