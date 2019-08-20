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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-AA
20.08.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Düğünde ortalık karıştı: Araçları ateşe verdiler

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Düğünde ortalık karıştı: Araçları ateşe verdiler

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü.

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesindeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. 

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. 

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

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