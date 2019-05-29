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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
29.05.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

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Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

Bursa'da resmi nikah kıydığı Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün sabahı birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Metehan Yurdoğlu’nun (22), akli dengesi yerinde çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan verilen rapor üzerine Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Olay,  2017 yılının Kasım ayında meydana geldi. Metehan Yurdoğlu uzun süre birlikte olduğu Güllü Yurdoğlu'nu ailesinin evliliklerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, olaydan 4 ay önce nikah kıyarak evlendi. Düğün sabahı ise Metehan Yurdoğlu, tartıştığı Güllü Yurdoğlu'nu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklanarak cezaevine konulan Metehan Yurdoğlu hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı Erhan Peker, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için istenilen raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Başkan Peker, raporda Metehan Yurdoğlu’nun cezai ehliyetinin tam, akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti.

Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma Temmuz ayına ertelendi.

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