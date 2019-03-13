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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
13.03.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Düğün parası için işadamını soydular!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Düğün parası için işadamını soydular!

İstanbul’da, B.Ç. ve nişanlısının ağabeyi F.Ç., düğün parası için bankadan takip ettikleri işadamını soydu. İşadamının 144 bin TL’sini alan B.Ç, F.Ç ve M.N. gözaltına alındı.

İşadamı M.D, 26 Şubat 2019 günü Büyükçekmece’de bir bankaya giderek 144 bin TL’sini çekti. Aracına binerek hareket eden işadamının yüklü miktarda para çektiği bankanın içinde bekleyen çete üyesi tarafından dışarıda bekleyen çete üyelerine iletildi. İşadamının aracını takibe alan hırsızlar, işadamı aracını park ettiği sırada yan koltukta bulunan para dolu çantayı aldı. Hırsızlar kayıplara karışırken, işadamı M.D. polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesinde, hırsızların çalıntı bir araca sahte plaka takarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Sahte plakayı da internette satışa çıkarılan araçların plakalarının aynılarını bastırarak elde ettikleri belirlendi. Kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda ekipler kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı.

B.Ç., nişanlısının ağabeyi F.Ç. ve M.N. gözaltına alındı. Çetenin parayı çaldıktan sonra B.Ç’nin nişanlısının evine gittikleri, M.N’ye payını verdikten sonra geri kalan parayı düğün masrafları için harcamayı planladıkları belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 31 bin TL ve bir adet silah çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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