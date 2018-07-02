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    Düğün magandası can aldı

    Hürriyet Haber
    02.07.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Kütahya'da düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu başına saçmalar isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiköy'de yaşayan Halil İbrahim Ağda, sünnet olan oğlu için köyde düğün düzenledi. Eğlence sırasında düğüne katılan bazı kişiler, pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada müzik eşliğinde oynayan Sefa Elçi, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, faili belirlemek için görgü tanığı 17 kişinin ifadesine başvurdu. Olay esnasında çekilen düğün kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüpheli S.D'yi (33) gözaltına aldı. Elçi'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Köy Muhtarı Bekir Kayar, neşeyle yapılan düğünün bu acı olay yüzünden matem yerine döndüğünü belirterek "Düğün eğlencesi sırasında açılan ateş sonucu maalesef bir gencimiz hayatını kaybetti." dedi.

    Etiketler: düğünde maganda kurşunu , son dakika , haberler
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