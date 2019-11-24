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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.11.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Düğün konvoyundakilerin kızını vurduğunu söylemişti... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

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Düğün konvoyundakilerin kızını vurduğunu söylemişti... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Esenyurt’ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakarken kurşun isabet ettiği iddia edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun babasının kaza kurşunu sonucu yaralandığı ortaya çıktı. İlk vurulduğunda "Düğün konvoyundakilerin ateş açması sonucu kurşun isabet etti" diye ifade veren babanın sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri incelemesi sonrası ifade değiştirdiği belirtildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak’ta meydana geldi. Yakınları, 3 yaşındaki E.B.K, annesinin kucağında balkona çıkarken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açtığını öne sürdü. Küçük kızın nereden geldiği belli olmayan kurşunun karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı ileri sürüldü. Esenyurt’ta bulunan bir özel hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS İNANDIRICI BULMADI

Olayı aydınlatmak amacıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile birlikte soruşturma başlattı. Ekipler, baba Fethi Koca ile telefon ile görüştü. Koca, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu, kimin nereden ateş etmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler üzerine polis hastane ve olay yeri olduğu öne sürülen Geçici 738’inci Sokak’ta inceleme yaptı. Yapılan tüm araştırmalarda sokak içerisinde ve bina içerisinde yapılan kontrolde olaya ait herhangi bir iz bulunamadı. Sokak içinde bulunan 2 işyerine ait sokağı gören kameralardaki kayıtlar tek tek incelendi. Ancak, yine olaya ilişkin herhangi bir görüntü tespit edilemedi.

Düğün konvoyundakilerin kızını vurduğunu söylemişti... Korkunç gerçek ortaya çıktı

İddialardaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine baba Fethi Koca, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’na getirilerek sorguya alındı. Baba Koca, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, bunu evinde kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. Sevk edilen ekip suç aleti silahı almak üzere gönderildi. Ekipleri gören şüphelinin kardeşi Bayram K., suç aleti tabanca ve MKE yapımı ’9P’ ibareli kovanı rızası ile görevlilere teslim etti. Soruşturmaya devam ediliyor.

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