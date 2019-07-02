DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda drift yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 10 bin lira ceza

DüÄŸün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Konya'da dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne toplam 10 bin 20 lira para cezasÄ± uygulanÄ±rken, ehliyetlerine 2 ay sÃ¼reyle el konuldu, araÃ§larÄ± da 2 ay sÃ¼reliÄŸine trafikten men edildi.
Merkez Meram ilÃ§esi Alakova Mahallesi'nde pazar gÃ¼nÃ¼ belediye otobÃ¼slerinin bekleme yaptÄ±ÄŸÄ± alanda dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki iki otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, araÃ§larÄ±yla 'drift' yaptÄ±.
O anlar ise Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±na kaydedilip, sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden yola Ã§Ä±kan Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, otomobillerin plakasÄ±nÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini kÄ±sa sÃ¼rede belirledi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Abdurahman O. ve Åžeyh Åžamil K.'ye 'drift yapmak' suÃ§undan 5 bin 10'lar lira para cezasÄ± uygulanÄ±rken, ehliyetlerine 2 ay sÃ¼reyle el konuldu, araÃ§larÄ± da 2 ay sÃ¼reliÄŸine trafikten men edildi.
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