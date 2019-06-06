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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.06.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı...

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Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı...

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişiden Melike Sülün'ün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşadığı öğrenildi. 3 çocuklu ailenin 26 yaşındaki oğlu Hasan Özgür Sülün de 40 gün önce dere yatağında ölü bulunduğu ortaya çıktı

Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AAV 778 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz olduğu öğrenildi. 

DÜĞÜN İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kaza yapan otomobilde bulunan 5 kişinin üniversiteden arkadaşları olan bir gencin Çanakkale’de düzenlenecek olan düğün törenine gittikleri ve Çorlu yakınlarında kaza yaptıkları belirlendi. Öte yandan kazada ölenler arasında bulunan Melike Sülün’ün Orhangazi’de oturduğu belirlendi. Sülün’ün ailesi ise acı haberi alır almaz Çorlu’ya hareket etti. 

AĞABEYİ 40 GÜN ÖNCE DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNMUŞ...

Kazada hayatını kaybeden Melike Sülün’ün Orhangazi’de eski balıkçılardan Şaban Sülün’ün kızı olduğu belirlendi. Melike Sülün’ün ağabeyi Hasan Özgür Sülün Nisan ayında Nadır Deresi’nde hayatını kaybetmişti. Baba Şaban ve anne Emine Sülün 40 gün arayla ikinci evlat acısını yaşamış oldu. 

Öte yandan, kazada hayatlarını kaybedenlerin daha önce aynı üniversite öğrenci oldukları ve Çanakkale’deki üniversite arkadaşlarının düğün törenin gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi. 

 

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