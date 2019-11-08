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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
08.11.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

'Düello' cinayetinde kan donduran detaylar

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'Düello' cinayetinde kan donduran detaylar

ANTALYA'da tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) Toptancı Hal Kompleksi'nde öldüren İlyas Ateş'e (45) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce onandı. Mahkeme cezanın, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılarak verildiğini açıkladı.

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  • Düello cinayetinde karar değişmedi
  • Düello cinayetinde karar değişmedi
  • Düello cinayetinde karar değişmedi
  • Düello cinayetinde karar değişmedi
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Olay, 2017 yılının 11 Aralık gecesi, Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi.

Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, kamyonetiyle hale sebze götürürken, bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas Ateş ile telefonda tartıştı.

Öztürk'ün Toptancı Hal Kompleksi'ne gittiğini söylemesi üzerine İlyas Ateş de buraya geldi.

Elinde pompalı tüfek bulunan Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas Ateş'i aradı.

Bu sırada, iddiaya göre Mehmet Öztürk, halde bulunanlara İlyas Ateş'i sordu. Ateş halden ayrılacağı sırada elinde tüfek olan Mehmet Öztürk'ü gördü.

Otomobiline giderek tüfeğini alan İlyas Ateş, sandıkların arkasında gizlenerek Mehmet Ateş'in yaklaşmasını bekledi.

Mehmet Öztürk'ün başına iki el ateş eden İlyas Ateş, hafif ticari aracına binerek kaçtı.

İlyas Ateş, yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan İlyas Ateş hakkında dava açıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu İlyas Ateş, 'kasten adam öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum edildi.

Heyet, suçun tahrik altında işlendiğini dikkate alarak, cezayı 16 yıla düşürdü.

Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, İlyas Ateş'i 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Her iki taraf da kararı üst mahkemeye taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşma sonunda mahkeme, her iki tarafın da istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Kararda, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, “Deliller eksiksiz olarak sergilenerek tespit edilmiştir.

Yargılama sonunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak ulaşılan vicdani kararın kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, verilen cezanın kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlendiği kanaatine varılmıştır" denildi.

Ceza Dairesi, davanın temyiz yolunu açık bıraktı.

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