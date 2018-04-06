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    Dudullu metro trafo merkezinde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL (DHA)
    06.04.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de bulunan Dudullu metro trafo merkezinde yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride trafo mesul teknisyeninin cenazesini buldu.

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    • Dudullu metro trafo merkezinde yangın
    • Dudullu metro trafo merkezinde yangın
    • Dudullu metro trafo merkezinde yangın
    • Dudullu metro trafo merkezinde yangın

    Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Etiketler: metro , metro trafo merkezi , NoMobil , gündem
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