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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Dudullu–Bostancı metrosu yeniden

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Dudullu–Bostancı metrosu yeniden

Bostancı – Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek olan 14.3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattı projesinin yapımına tekrar başlandı.

Yüzde 70’i tamamlanan ve 13 istasyondan oluşan metro hattı Anadolu yakasında, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak. Saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu taşınabilecek hattın istasyonlarında güvenlik için raylara düşmeyi engelleyici “Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar” kullanılacak. Yatırım kapsamında, Bostancı’da 890, Kozyatağı’nda da 2 bin 200 olmak üzere toplamda 3 bin 90 araçlık yer altı otoparkı inşa edilecek. 2021 yılında hizmete alınması planlanan hat, Bostancı İstasyonu’nda deniz ulaşımı ve Marmaray hattıyla, Kozyatağı İstasyonu’nda Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metro hattıyla, Dudullu İstasyonu’nda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattıyla entegre olacak. 

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