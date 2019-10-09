Düdüklü tencere neden patlar?
Yemeklerin çok daha kısa sürede hazırlanmasını sağlayan mutfak gereci düdüklü tencere zaman zaman tehlikeli durumlara neden olabiliyor. Kuralına uygun bir şekilde kullanılmayan düdüklü tencere ciddi dereceli yanıklara neden olabiliyor. Peki, düdüklü tencere neden patlar?
üdüklü tencere, yemekleri hızlı pişirmek için buhar gücünden yararlanma prensibi ile çalışan tencere. Basınçla suyun kaynama derecesi arasındaki ilişkiden hareketle ortaya çıkmıştır. Düdüklü tencere yemekleri yüksek ısıda ve tamamen kapalı halde pişirdiğinden, yemeklerin pişme süresini en aza indiren, subap ile belirli bir kaynama noktasına ayarlanmış tenceredir. Düdüklü tencerelerde patlama tehlikesine karşı, basınca, dolayısıyla pişme derecesine göre ayarlanabilen bu subap, basınç artınca düdük hava kaçırarak tencerenin patlamasına engel olur. Düdüklü tencere ismini de bu nedenle almıştır.
DÜDÜKLÜ TENCERE NEDEN PATLAR?
Düdüklü tencerenin patlamasının çeşitli sebepleri olabilir:
Düdüklü tencere aşırı şekilde doldurulmamalıdır. İçinde basınç oluşacağından buhar için boşluk gerekir. Bu sebeple içindeki maksimum çizginin üzerine çıkılmamalıdır.
Düdüklü tencere içindeki gıda suyunu fazla çekerse patlar. Bu sebeple pişirilecek yemeğin içine eklenen suyun ayarı iyi ayarlanmalıdır.
Düdüklü tencere kullanımıyla ilgili en yaygın yapılan hata düdüklü tencerenin kapağını hemen kapatmaktır. Düdüklü tencerenin kapağını asla ve asla ocaktan alır almaz açılmamalıdır. Eğer düdüklü tencerenin havasını almadan ve tencereyi birazcık soğutmadan açmaya çalışırsanız patlar.
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