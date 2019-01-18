Düden nedir nasıl oluşur?
Düdenler, oluşum itibariyle yer üstünde bulunan suları yer altına nakleden doğal kuyulardır. Kireçli bölgelerde rastlanan düdenler, belirli bir seviyeden sonra suyun yaptığı basınçla oluşmaktadır. Peki, düden nedir ve nerelerde oluşur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Düden, kapalı havza ya da çukurlukların tabanında veya kenarında bulunan ve buralara gelen suları emen ve yeraltına boşaltan şekillerdir.
Yeraltında olan bazı kireç taşları , suyun yaptığı basınç ile çatlar ve zayıflar.Bunun sonucunda 15-20 metre veya daha fazla derinliği olan çukurlar meydana gelir.Her yıl Türkiye'nin Konya ilindeki kırsal kesimlerde 400'e yakın obruk oluşmaktadır.Çünkü Konya Ovası'nın jeolojik yapısında çok fazla kireç taşı bulunur.Bu durum,obrukların oluşmasına neden olmaktadır
Düdenler, karstik bölgelerdeki akarsuların yataklarında, polye kenarlarında ve içinde bulunan; avenlerden biraz daha farklı kuyulardır, yüzeydeki suları yeraltına naklederler. Konya Ereğlisi yakınındaki Akgöl düdeni bunun güzel bir örneğidir. Gerek avenlere, gerekse düdenlere genellikle batı Toroslarda ve İç Anadolu'da rastlanır.
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