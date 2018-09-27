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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
27.09.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

'Dudak dolgusuyla yaralama' davasında bilirkişi bekleniyor

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'Dudak dolgusuyla yaralama' davasında bilirkişi bekleniyor

Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp, aralarında hemşirenin de bulunduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan kuaförün, "dudak dolgusuyla yaralama" suçundan da hakkında 2 yıl hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Mahkeme hakimi, bilirkişiden raporun beklenilmesi için duruşmayı erteledi. 

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cezaevindeki Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamadığı için sanık Soner Gülnaz’ın savunması alınamadı.  Söz verilen müşteki hemşire Merve Keleş'in avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme hakimi, sanık Gülnaz’ın bir sonraki celse tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınması ve müşteki Keleş’in yapılan dudak dolgusu sonucu meydana gelen yaralanmasıyla ilgili bilirkişiden raporun beklenilmesi için duruşmayı erteledi. 

"Taksirle yaralama" dosyası ayrılmıştı 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen yılın nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işlemin ardından dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı. Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti. 

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası vermişti. 
Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı. 

Dolgu yaptırdığı dudakları şişen hemşire çok pişman
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