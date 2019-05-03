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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Dudağının üstünde çıkmıştı, feci sonla bitti!

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Dudağının üstünde çıkmıştı, feci sonla bitti!

İzmir'de geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde oksijen borusu yerinden çıkınca kalbi duran Mahmut Çebi, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde Gökçealan Köyü'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi (52), dudak üstünde çıkan tümörü aldırmak için 5 Mart'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında yoğun bakımda kalan Çebi, iddiaya göre, oksijen borusunun yerinden çıkması sonucu havasız kalınca hayatını kaybetti.

YÜRÜYEREK GİRDİ

Babasının yürüyerek girdiği hastaneden cenazesini aldığını söyleyen Serhat Çebi, "Babamın oksijen makinesi ihmal sonucu yerinden çıkmış. Bu yüzden nefessiz kalınca kalbi 15 dakika durmuş. Sonrasında babam yaşama döndürülmüş ancak bilincini tamamen kaybetmiş. 52 gün yoğun bakımda kalan babamın vücudunu enfeksiyon sardı ve doktorların ifadesine göre çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Babam yoğun bakımda ilgisizlikten can verdi. Ailesi olarak çok büyük acı çekiyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

13 SAATLİK AMELİYAT

Bir saatte biteceği söylenen ameliyatın yaklaşık 13 saat sürdüğünü söyleyen Serhat Çebi, "Babamın başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı söylendi. Ameliyatı yapan doktorların da izni dahilinde bizlerle görüştü, bilinci ve sağlığı son derece düzgün görünüyordu. Babam ameliyat sonrası bizimle sohbet bile etti. İyi olduğunu söyledi" diye konuştu.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Çebi, "6 Mart 2019 günü sabaha karşı 02.00 sularında yoğun bakımdayken bir ihmalden dolayı oksijen borusu yerinden çıkmış. Bunun fark edilmemesi yüzünden babamın kalbi 15 dakikalığına durmuş. Babam sonrasında yaşama döndürülse de bilincini tamamen kaybetmiş" dedi.

Çebi, "Babam 52 gün yoğun bakımda bilinçsiz bir şekilde yattıktan sonra vücudunu enfeksiyon sardı ve doktorun ifadesine göre çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Ve belirtmek isterim ki ilk ameliyattan sonra patolojiye giden örneklerde kanserin yayılmadan temizlendiği ortaya çıktı. Babam, hastane görevlileri yüzünden canından oldu" diye konuştu.

Hastanede yoğun bakımda görev alan hemşire ve hasta bakıcılarından, doktorlardan şikayetçi olduklarını söyleyen Çebi, "Sonuna kadar ben, annem ve ablam bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

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