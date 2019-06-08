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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Dudağındaki beni aldırmak için ameliyata girdi! Ölüm nedeni şoke etti

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Dudağındaki beni aldırmak için ameliyata girdi! Ölüm nedeni şoke etti

Dudağındaki beni aldırmak için ameliyata giren hastanın ölüm nedeni şoke etti. İki çocuk babası imam Mahmut Çebi’nin solunumu için akciğerine takılması gereken entübasyon tüpünün, midesine girdiği ortaya çıktı...

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Köyü'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi'nin, dudağının üstündeki beni aldırmak için yürüyerek girdiği hastanede ölümüne yol açan neden ortaya çıktı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Mahmut Çebi'ye entübasyon oksijen borusunun akciğer yerine mideye takıldığı iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir uzman doktor, hastaya oksijen vermek için takılan entübasyon borusu yanlışlıkla midesine gönderildiği için hastanın kaybedildiğini söyledi.

Üniversiteden aldığı epikriz raporunun tüm hatayı gözler önüne serdiğini belirten oğlu Serhat Çebi, "Bu bir hata değil, bu bir ihmal sonucu cinayet. Babamın yürüyerek. gülerek girdiği ameliyattan ölüsünü bize verdiler. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

BİR SAATTE BİTECEKTİ

Mahmut Çebi'nin yoğun bakım hemşireliği yapan kızı Şeyma Çebi ise, "Babam yoğun bakımda ilgisizlikten hayatını kaybetmiştir. Ailesi olarak çok büyük acı çekiyoruz, tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü Camii İmamı Mahmut Çebi'nin alt dudağında nohut tanesi büyüklüğünde çıkan yara sonunu getirdi. Yapılan tahliller sonucu kötü huylu tümör olduğu tespit edilen kitleden kurtulmak isteyen Çebi, geçtiğimiz 5 Mart'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Bir saat gibi kısa bir sürede biteceği söylenen ameliyat, yaklaşık 13 saat sürdü. Uzun süren ameliyatın ardından Çebi, yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda sabaha karşı 02.00 sularında fenalaşan Çebi'ye müdahalede bulunuldu. Aileye de "Hastanın oksijen borusu çıkmış. Nefessiz kalmış" denildi.

Çebi bu olaydan 52 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti.

"RAPORU DA MAHKEMEYE SUNACAĞIZ"

Mahmut Çebi'nin epikriz raporunda 'ameliyat sonrası takılan entübasyon borusunun midede olduğu görüldü' şeklinde bir ifade olduğuna dikkat çeken Şeyma Çebi "Bu raporla babamın nasıl bir ihmal sonucu öldüğü gözler önüne seriliyor. Babamın ölümünün nasıl bir hata ile olduğu adeta cinayet gibi bir ölümle son bulduğu apaçık ortada. Bu raporu da mahkemeye sunacağız" dedi.

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