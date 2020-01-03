Dubai-Osaka-İstanbul-Beyrut firar hattı: Büyük kaçışta 7 gözaltı

NIssan ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn’u, ev hapsinde olduğu Japonya’dan kaçırmak için TC-TSR kuyruk numaralı özel jet Dubai’den havalanarak Japonya Osaka’ya gitti. Buradan Ghosn’u alarak Rusya hava sahası üzerinden rota izleyip, 29 Aralık’ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Uçak inişinin ardından, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi. Ghosn, olayda kullanılan ikinci jet olan TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti ile 30 Aralık sabahı saat 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a gitmek üzere havalandı.

Carlos Ghosn’u Türkiye’ye getiren özel uçaktaki yolcu hakkında polise bilgi verilmediği gibi çıkış işlemi için de herhangi bir bilgi verilmediği saptandı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, kaçışla ilgili özel bir havayolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan pilotlar ve diğer kişilerin “Biz kendisini görmedik, kargolarda da ne olduğunu bilmiyoruz” dedikleri öne sürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

‘DESTİNASYON BEYRUT’

Öte yandan 30 Aralık Pazartesi sabah 05.08’de Atatürk Havalimanı’ndan kalkış için hazırlık yapan pilotun kule görevlisi ile yaptığı diyalogların ses kaydı da ortaya çıktı. TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotu “Destinasyon Beyrut” anonsu yaptı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

FİLMLERİ aratmayacak kaçışın ‘mimarı’ olduğu öne sürülen Carole Ghosn, eşinin Lübnan’a nasıl geldiğine ilişkin bilgi vermekten kaçınırken kontrbas kutusunda kaçış iddialarının ‘safi kurgu’ olduğunu söyledi. Carlos Ghosn ise kaçışında ‘aile bireylerinin rolü olduğunu’ yalanlayan bir açıklama yayımladı. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Ghosn, “Eşim ve aile fertlerinin Japonya’dan ayrılmamda rolü olduğuna dair haberler yanlış ve yanıltıcıdır. Ayrılışımı tek başıma planladım. Ailemin hiçbir rolü olmadı” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) hakkında kırmızı bülten çıkardığı Ghosn’un Lübnan’daki evinde eşi ve arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yaparken çekilmiş görüntüleri de yayımlandı. 65 yaşındaki Ghosn’un özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla kaçtığı ve Lübnan’da Devlet Başkanı Mişel Avn ile bir araya geldiği belirtildi. Bu arada ev hapsinde olduğu sırada, Lübnan’ın Japonya Büyükelçisi’nin hemen hemen her gün Ghosn’u ziyaret ettiği açıklandı. Ghosn’un yakın arkadaşı olan Lübnanlı televizyon sunucusu Ricardo Karam “Artık evde. Büyük bir maceraydı” diye konuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Şok kaçışın Lübnan ayağında tüm spotlar Carlos-Carole Ghosn çiftinin üzerinde. Ghosn’un Lübnan’daki evi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gazeteciler de evin önünde nöbet tutuyor. Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçen yıl tutuklanan, yaklaşık 10 milyon dolar kefaletle mart ayında ev hapsine alınan Ghosn’un, haftaya çarşamba günü Lübnan basınına konuşacağı açıklandı.

TOKYO’DAKİ EVE 2 GÜN ‘GECİKMELİ’ BASKIN

‘Kaçak CEO’nun Tokyo’daki evine dün ilk kez baskın düzenlendi. Baskının, ülkedeki yeni yıl tatili nedeniyle 2 gün gecikmeli olarak dün yapıldığı bildirildi. Polis yetkilileri Ghosn’un evinden bir çok çanta çıkardı.