Dubai Emiri'nin eşi Prenses Haya kimdir?
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Dubai'den kaçan eşi Prenses Haya'nın, Londra'da saklandığı ortaya çıktı. Haberler ardından Prenses Haya’nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Prenses Haya kimdir?
Prenses Haya, eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın kızı, şimdiki Ürdün Kralı Abdullah Bin El Hüseyin'in kız kardeşi ve BAE Başkan Yardımcısı, BAE Başbakanı ve Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'un eşidir. Ürdün’de dünyaya gelen Prenses Haya, İngiltere’de eğitim gördü. 2004 yılında Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’la evlenerek, Emir’in altıncı eşi oldu. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak seçildi.
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