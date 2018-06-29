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    Duayen gazeteci Erol Türegün hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Hürriyet Gazetesi’nin temel taşlarından eski Yazı İşleri Müdürlerimizden Erol Türegün hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türegün, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

    Hürriyet’te efendiliği, meslek sorumluluğu, çalışanlara karşı yaklaşımı ile herkesin sevgisini kazanan ‘’Erol ağabey’’ aramızdan ayrıldı. Cenazesi 29.06.2018 Cuma (Bugün) ikindi namazına mütakip Karacaahmet Şakirin Camii’nde kalkacak olup Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.  Mekanı cennet olsun...

    TGC: MESLEĞİN USTALARINDAN

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki üyelerinden, Basın Şeref Kartı ve 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erol Türegün 29 Haziran 2018 Cuma günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türegün’ün ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Mesleğimizin ustalarından Erol Türegün’ü kaybettik kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.

    EROL TÜREGÜN KİMDİR?

    1937 yılında Ankara’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nin ardından Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi.  Mesleğe 1957 yılında Vatan Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak başladı. Vatan Gazetesi’nin ardından İkdam,  Zafer Demokrasinindir,  Yeni İstanbul Gazetelerinde kısa sürelerle çalıştı. 1965 yılında Malik Yolaç’ın sahibi olduğu Akşam Gazetesi’ne muhabir olarak girdi. Bu Gazete’de Sorumlu Müdürlük ve Yazı İşleri Müdürlükleri yaptı. 1971 yılında Hürriyet Gazetesi’ne Haberler Müdür Muavini olarak girdi. 1980’de Yazı İşleri Müdürü oldu. Hürriyet Gazetesi’nde 35 yıl Haberler Müdürü, Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı.

    3 ay kadar Genel Yayın Müdürlüğü yaptı.  Bir ara Günaydın ve Sabah Gazetelerinde de Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Vatan Gazetesi’nde 1960 yılında 1 hafta, Akşam Gazetesi’nde 1970 yılında Çetin Altan’la birlikte 15 gün gözaltına alındı. Hürriyet Gazetesi’nde 12 Eylül 1980 darbesinden sonra İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ’un emriyle gözaltına alındı ve 28 gün Selimiye Cezaevi’nin hücresinde yattı. Son Havadis Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürlüğü’nü yaptı. Hürriyet’ten emekli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Başarı Armağanı Yarışmalarında çeşitli ödüller sahibi Türegün’ün Yeditepe Yayınları arasında yer alan ‘Beş Akşam’ adında bir şiir kitabı var.  İki kız çocuk sahibi olan Türegün 1986-1987 yıllarında  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2010 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü. Basın Şeref Kartı taşıyordu.

     

    Etiketler: gazeteci , hayatını kaybetti , son dakika , haberler
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