DSP’ye bir başvuru daha
CHP listelerinde yer bulamayan isimleri aday göstermesiyle gündeme gelen DSP, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz’ı da kadrosuna dahil etti.
DSP’nin, Şişli’de Mustafa Sarıgül, Kars’ta Naif Alibeyoğlu, Gaziantep’te Celal Doğan’ın ardından şimdi de Ankara’da eski CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz’ı aday gösterebileceği konuşuluyor. DSP yönetiminin Yılmaz’ın adaylığını değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde yanıt vereceği belirtildi. Eski HDP milletvekili Celal Doğan da DSP’den Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olmuştu. Adana, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklayan HDP’nin Gaziantep’te aday çıkarmayarak Doğan’ı destekleyeceği iddia ediliyor.
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