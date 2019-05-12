Son dakika: DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildiğini açıkladı
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'da yeniden gerçekleşecek olan seçimler için yarıştan çekildiğini açıkladı.
Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
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