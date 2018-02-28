Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>DSP'den ilginç 'ittifak' çıkışı: Kim çok milletvekili verirse...

    DSP'den ilginç 'ittifak' çıkışı: Kim çok milletvekili verirse...

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan dikkat çeken çıkış... Aksakal partiler arasında ayrım yapmadıklarını söyleyerek, "AK Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir önyargımız yok" ifadesini kullandı.

    KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına katılan Aksakal, "Demokratik Sol Parti için Türkiye'de siyaset yapan ya da seçimlere katılan hiçbir partinin bizim için birbirinden farklı mesafesi yoktur. Bu CHP için de geçerli, HDP için de geçerli, AKP için de geçerli. O günkü koşullar geldiğinde yetkili kurulları bunu derinlemesine tartışır. Partinin devlet işleyişindeki katkısının hangi yapı içerisinde verimli olabileceğine inanırsa o yapı içerisinde seçimlere katılır ve kimliğiyle Parlamento'da görevini yapmaya başlar.

    Cumhurbaşkanı artık hükümet olacağına göre Cumhurbaşkanı'nın icraatlarından olumlu olanlara evet der, beğenmediklerine Parlamento'da muhalefet eder" dedi.

    Aksakal, "Yani AK Parti-MHP ittifakında olmayacağız diye bir şey yok" sorusu üzerine, 'Kesinlikle' dedi.

    Aksakal şöyle devam etti: "Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi 'AK Parti'yle ya da Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ittifak içinde olmayız' gibi bir önyargımız yok. A Partisi geldi dedi ki 'Sizinle ittifak yapalım, 10 milletvekili verelim'. B partisi de geldi dedi ki "Biz size 30 milletvekili verelim". Biz herhalde saf değiliz, 10 milletvekili veren yere gidip güdük kalalım. Niye gidelim 10 tane milletvekiliyle oralarda bocalayalım."

     

    Etiketler: DSP , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri