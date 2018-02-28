DSP'den ilginç 'ittifak' çıkışı: Kim çok milletvekili verirse...

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına katılan Aksakal, "Demokratik Sol Parti için Türkiye'de siyaset yapan ya da seçimlere katılan hiçbir partinin bizim için birbirinden farklı mesafesi yoktur. Bu CHP için de geçerli, HDP için de geçerli, AKP için de geçerli. O günkü koşullar geldiğinde yetkili kurulları bunu derinlemesine tartışır. Partinin devlet işleyişindeki katkısının hangi yapı içerisinde verimli olabileceğine inanırsa o yapı içerisinde seçimlere katılır ve kimliğiyle Parlamento'da görevini yapmaya başlar.

Cumhurbaşkanı artık hükümet olacağına göre Cumhurbaşkanı'nın icraatlarından olumlu olanlara evet der, beğenmediklerine Parlamento'da muhalefet eder" dedi.

Aksakal, "Yani AK Parti-MHP ittifakında olmayacağız diye bir şey yok" sorusu üzerine, 'Kesinlikle' dedi.

Aksakal şöyle devam etti: "Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi 'AK Parti'yle ya da Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ittifak içinde olmayız' gibi bir önyargımız yok. A Partisi geldi dedi ki 'Sizinle ittifak yapalım, 10 milletvekili verelim'. B partisi de geldi dedi ki "Biz size 30 milletvekili verelim". Biz herhalde saf değiliz, 10 milletvekili veren yere gidip güdük kalalım. Niye gidelim 10 tane milletvekiliyle oralarda bocalayalım."