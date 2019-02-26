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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DSP’den 433 aday

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DSP’den 433 aday

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Barolar Birliği konukevindeki toplantıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ve Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan, toplantıya gelirken partililer sevgi gösterisinde bulundu. DSP, 30’u büyükşehir, 51’i il olmak üzere toplam 433 yerde aday çıkardı.

CHP’nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara da yanıt veren DSP Genel Başkanı Aksakal şunları söyledi:

SIFIRI TÜKETTİLER

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun demiş ki ‘Bunlar bu parayı nereden buluyor?’ İşte bak, buradaki DSP’liler ekmeklerinin yarısını bölerek buluyor. 17 senedir bu milletin Meclisini işgal eden siyasi partiler sıfırı tükettiler. Kendilerini de tükettiler. Dizlerinde derman kalmadığı için birbirlerinin koluna girdiler, birbirlerine dayanarak yol alıyorlar. Onlar adına ‘ittifak’ deseler de aslında birbirlerine iltihak etmiş durumdadırlar. Bir ‘beka’ sorunu tutturmuşlar gidiyorlar. Yerel seçimlerin kazanılmasının ya da kaybedilmesinin nasıl beka sorunu olduğunu anlayan varsa beri gelsin. Şimdi adama sormazlar mı, biz size beka sorunu olan bir devlet mi teslim etmiştik 17 sene önce?

DSP’den 433 aday

Güven Hokna

AK Parti’yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan’ı başbakan yapan sen, ‘Abdullatif Şener, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun’ diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin’i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, ondan sonra bu
12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak’ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis’e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘Biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen; ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben...’

ARTIK YETER

Artık yeter. ‘Odunu koysak seçilir’ dediğiniz Kadıköy’de, Beşiktaş’ta size inat adamı aday gösterdik. Siz bunları bilmezsiniz ama 31 Mart akşamı o şamarı yediğinizde aklınız başınıza gelecek, kim adammış, kim odunmuş göreceksiniz.”

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