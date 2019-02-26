DSP’den 433 aday
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Barolar Birliği konukevindeki toplantıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ve Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan, toplantıya gelirken partililer sevgi gösterisinde bulundu. DSP, 30’u büyükşehir, 51’i il olmak üzere toplam 433 yerde aday çıkardı.
CHP’nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara da yanıt veren DSP Genel Başkanı Aksakal şunları söyledi:
SIFIRI TÜKETTİLER
“CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun demiş ki ‘Bunlar bu parayı nereden buluyor?’ İşte bak, buradaki DSP’liler ekmeklerinin yarısını bölerek buluyor. 17 senedir bu milletin Meclisini işgal eden siyasi partiler sıfırı tükettiler. Kendilerini de tükettiler. Dizlerinde derman kalmadığı için birbirlerinin koluna girdiler, birbirlerine dayanarak yol alıyorlar. Onlar adına ‘ittifak’ deseler de aslında birbirlerine iltihak etmiş durumdadırlar. Bir ‘beka’ sorunu tutturmuşlar gidiyorlar. Yerel seçimlerin kazanılmasının ya da kaybedilmesinin nasıl beka sorunu olduğunu anlayan varsa beri gelsin. Şimdi adama sormazlar mı, biz size beka sorunu olan bir devlet mi teslim etmiştik 17 sene önce?
Güven Hokna
AK Parti’yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan’ı başbakan yapan sen, ‘Abdullatif Şener, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun’ diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin’i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, ondan sonra bu
12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak’ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis’e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘Biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen; ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben...’
ARTIK YETER
Artık yeter. ‘Odunu koysak seçilir’ dediğiniz Kadıköy’de, Beşiktaş’ta size inat adamı aday gösterdik. Siz bunları bilmezsiniz ama 31 Mart akşamı o şamarı yediğinizde aklınız başınıza gelecek, kim adammış, kim odunmuş göreceksiniz.”
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