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    DSP Yıldırım’dan destek istedi

    Gizem KARAKIŞ
    25.04.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere girecek partiler arasında yer vermediği Demokratik Sol Parti (DSP), Başbakan Binali Yıldırım’dan yardım istedi.

    Yıldırım, TBMM’nin açılış yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile sohbet etti. Görüşmenin ardından Aksakal, “Siyasi partilerin seçimlere katılmasına ilişkin bazı atraksiyonlar yaşanıyor. Bu yaşanan süreçle ilgili düşüncelerimi aktardım kendisine” dedi.

    DSP olarak seçimlere girme haklarının olduğunu savunan Aksakal, “Buna rağmen listede yer almadık. Bu konuda eleştirilerimizi dile getirdik. O da şaşırdı. ‘Nasıl olur böyle bir şey’ dedi. Biz Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık” ifadelerini kullandı. YSK’ya itiraz ettiklerini anımsatan Önder Aksakal, “YSK da gerekli incelemeleri yapıp makul noktada bir cevap verecek. Örgütlenme veya diğer kriterler konusunda bir sıkıntımız yok” diye konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , destek , gündem
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