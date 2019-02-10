‘DSP siyaseti toparlayan parti modunda’
SON günlerde partilerinde adaylık şansı bulamayan siyasilerin kapısını çaldığı parti olarak gündeme gelen DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal eleştirilere, “DSP bir toparlayan parti modunda Türkiye siyasetinde. Her partiden katılan var, bizim de kendimize göre kriterlerimiz var” yanıtını verdi.
BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Aksakal, şunları söyledi: “(DSP bir bölen mi) Artık, DSP bir toparlayan parti modunda Türkiye siyasetinde. MHP’den de, Büyük Birlik Partisi’nden de bize katılanlar var, AK Parti’den de. Yani bu insanları sokağa mı ya da MHP’nin, AKP’nin kucağına mı atalım?(Sarıgül, sürekli gitti, geldi) Halkın tepkilerini, halkın beklentilerini göz ardı edemezsiniz.”
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