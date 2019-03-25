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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

DSP lideri açıkladı: Ekrem İmamoğlu kadın adayımızı tehdit etti

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DSP lideri açıkladı: Ekrem İmamoğlu kadın adayımızı tehdit etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan adayı Handan Toprak Benli’ye çekilme çağrısında bulunarak tehdit ettiğini söyledi. Aksakal, “Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksal’a yapacaksın” dedi. Handan Toprak Benli ise “Çekilmiyorum, ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?” sözleriyle cevap verdi.

İMAMOĞLU: SON UYARIMI YAPIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, DSP Avcılar Belediye Başkan adayı Handan Toprak Benli’ye çekilme çağrısında bulunarak ‘Keşke vakit varken, son Belediye başkanımız da bu ısrarından vazgeçse. Son uyarımı yapıyorum.” dedi.

DSP LİDERİ AKSAKAL'DAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Seçimlere bir hafta kaldığını anımsan Aksakal, "DSP'nin önlenemez yükselişinin altında ezilmeye devam eden ana muhalefet yapısının saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ettiğini" söyledi.

"SÖZDE DEMOKRAT, SÖZDE DEMOKRASİ SAVUNUCUSU"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Benli'ye yönelik sözlerini eleştiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu memleketi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış, sözde demokrat, sözde demokrasi savunucusu bir zihniyetin temsilcisi Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şahıs, ben ona çakma imam diyorum, burada faşizan bir dille, demokrasiyi ayaklar altına alarak adayımıza saldırmış ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir. 'Bu son ihtarım.' diyerek de tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksakal'a yapacaksın."

"BENLİ'NİN YANINDANIZ"

Atatürk'ün partisi diye insanlara kendisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesinin bile kendisine oy vermeyeceği birine Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecek. DSP’nin iktidara yürüyüşünü önleyemeyecekler. Bugün kendisine destek amacıyla bütün programımı kestim Avcılar’a geldim. DSP olarak tüm teşkilatımızla adayımız ve başkanımız Handan Toprak Benli'nin yanındayız."

Handan Toprak Benli de İmamoğlu'nun Avcılar'da yaptığı konuşmayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirerek, kendisinin ve partisinin Avcılar'daki yükselişinin engellenmeye çalışıldığını savundu. Benli, "Sayın Ekrem İmamoğlu, kadın ve doktor bir belediye başkanının adını bile ağzına almaksızın, topluma yuhalatacak ve bunu bile fazla görecek şekilde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma cinsiyetçiliktir ve talihsizdir. Sadece şahsıma değil, tüm kadın siyasetçilere siyasetten, yönetimden çekil demektir." diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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