DSP Genel Başkanı Aksakal: Sarıgül bizi aradı, kabul ettik
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin genel merkezinde Mustafa Sarıgül’ü karşılamadan dakikalar önce Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Aksakal, Sarıgül’ün kendilerini arayarak, DSP’ye katılmak istediğini söyledi. Seçime giren tek sol partinin DSP olduğunu savunan Aksakal, “İttifak adı altında toplumu iki tarafı sağcı olan adayları seçmeye mecbur bırakan bir yapı oluştu. 31 Mart’a katılan tek sol parti olarak bu gidişi engelleyeceğiz” dedi.
CHP’de aday gösterilmeyen belediye başkanlarının başvurduğu kapı oldukları suçlamasına ilişkin Aksakal, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen DSP’den seçilip CHP’ye kaçıp gittiler” dedi. Aksakal’ın açıklamaları şöyle:
“Biz sadece Sarıgül’e değil, toplumun genelinde ve DSP’nin ilke ve kurallarını benimseyen bütün yurttaşlara bu çağrıyı yaptık. Çünkü Türkiye, anlamsız şekilde iki partili sisteme evriliyor. İttifaklar adı altında toplumu iki tarafı sağcı olan adayları seçmeye mecbur bırakan bir yapı oluştu. 31 Mart’a katılan tek sol parti olarak bu gidişi engelleyeceğiz. Mustafa bey Şişli’de seçmenleriyle görüşerek, yaklaşık on gün önce bizimle irtibat kurdu. Çağrıyı biz yaptık. onlar karar verdiler. Böyle bir düşünceleri olduğunu belirttiler. Memnuniyetle kabul ettik. Sarıgül’ün DSP’de genel başkanımız olacağı iddiası, geçmiş dönemin siyasi anlayışı içinde yapılmış temelsiz bir yorumdur. DSP’ye genel başkanı olmak için DSP’nin büyük kurultayı yetkilidir. Gazeteciler ya da kamuoyunda görüş bildiren siyaset bilimciler değil.”
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR DA ARADI
CHP Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın aradığını da anlatan Aksakal şunları söyledi:
“AK Parti ve MHP’den gelen de var. Bu kişiler DSP’nin ilke ve kurallarını kabul ettikleri için bu saatten sonra onları sağcı saymak doğru değil. Biz bir ittifak yapmıyoruz. Buradan seçilenler partisine gidecek diye bir anlaşmamız yok. (CHP’de aday gösterilmeyenlerin kapısı olduğu suçlamasına ilişkin) DSP, sadece CHP’den aday olamayanların değil, başka partilerdeki yurttaşların da başvurduğu kapıdır. CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, DSP’den seçildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de... DSP’den CHP’ye kaçıp gittiler. Bakın, CHP’li Aydın Efeler ve Söke belediye başkanları Demokrat Parti’ye geçti. Kimse feveran etmiyor. Bunlar soldan sağa geçtiler. Bu husus CHP’li arkadaşlarımızı rahatsız etmiyor. Çünkü ittifak ettiği kişiler, sağcı. Ankara’da Cumhur İttifakı’na oy verenler de ülkücüyü seçecek, Millet İttifakı’na oy verenler de...”
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