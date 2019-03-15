DSP adayından 3’lü canlı yayın çağrısı
DSP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz, başkentteki rakipleri Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş’a Twitter üzerinden yüklendi.
Yılmaz paylaşımlarında şunları kaydetti: “Tutucu, gerici kafalarla Ankara ileri gitmez. Varsa Özhaseki’nin cesareti, çıksın Haydar’ın karşısına, beton yığını yaptıkları, bilmediği Ankara’yı anlatayım ona! Bunlar iki kafadar. Mansur Yavaş, yavaş da olsa çıksana karşıma. Değerlerimizi anlatayım sana. Haseki ile Yavaş gönül ile derman kolkola! Çıkamazlar karşıma! Çıkamazlar akıl ve bilimin karşısına. Hodri Meydan! Özhaseki ve Yavaş, canlı yayında çıkın karşıma! Özhaseki ile Mansur: İkiniz bir ve aynısınız. Ankara’yı size Hay Dar edeceğim!”
ÖZHASEKİ: UMURUMDA DEĞİL
Yılmaz’ın Twitter üzerinden eleştirilerine yanıt veren Özhaseki, “Hiç umurumda değil” dedi. Özhaseki, AK Parti’nin Yenimahalle mitinginde şunları söyledi:
“Şimdi bir de DSP’den aday çıkmış, ağıza alınmadık şeyler söylüyor. Eskiden Çankaya’da bir ara belediye başkanlığı yapmış, şimdi de büyükşehire aday olmuş. Hayrını görsün ona da bir şey demiyoruz. Nerede kardeşim projen? Yok. Ne yapacaksın? Yok. Ancak bana laf atıyor, yalnız ben bu laflara alışkınım, senelerdir bu işin içerisindeyim, çok iftiralar gördüm. Ondan dolayı da bir kulağımdan giriyor öbür kulağımdan çıkıyor.”
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