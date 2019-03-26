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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DSP adayı Benli: Ekrem İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

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DSP adayı Benli: Ekrem İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan adayı Handan Toprak Benli’ye çekilme çağrısında bulunarak tehdit ettiğini söyledi. Sözlerin odağındaki isim DSP Avcılar Belediye Başkan adayı Handan Toprak Benli, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile aranızdaki ‘çekil’ tartışmasını anlatır mısınız?

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’taki Avcılar mitinginde, “Son uyarım, çekil” diyerek şahsımı tehdit etti ve kadına yönelik siyasi baskı ve şiddetin bir örneğini sergiledi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, DSP İBB Adayı Muammer Aydın ve DSP İlçe Başkanı Kaya Kızılgül ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, bu antidemokratik ve cinsiyetçi tehdidi kınadılar. Ben de kendisini kınıyorum. Tüm duyarlı insanları bu erkek egemen, kadına siyasi şiddet uygulayan zihniyete karşı kadın adayları desteklemeye davet ediyorum. 

Son dönemde birçok kez CHP Genel Merkeze gittiğiniz ve başarısız olduğunuz için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sizinle görüşmek istemediğine dair iddialar var...

Hayır. Genel Başkan bana hiçbir zaman başarısız demedi. Ayrıca benimle de görüştü. Genel Başkana saygım sonsuz. 5 yıl boyunca yaptıklarımı da, bundan sonra yapacaklarımı da Genel Başkana sunmuştum. Hatta hepsinin tanıtımına başlamamı istemişti. 

Sizin gibi DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül, “CHP’de, kazanacağı belli olan isimleri engelleyen bir grup var” dedi. Birkaç kişinin dudağının ucunda mı bu kararlar?

Gerçekten çok acı bir durum. Bir partiyi yönetenlerden ne beklenir? Seçimleri kazanmaları. Parti, “Bu ilçeyi kimin sayesinde en yüksek oyla alırım?” diye düşünür. Ama böyle yapılmıyor maalesef.

Neden kazanma potansiyeli yüksek bir aday varken, böyle bir yol izlendi sizce?

Yerime aday gösterilen kişi, ‘milletvekili olacağım’ diye istifa edip gitmiş. Ben ise Avcılar’ı tanıyorum. Neden ben değil de, o aday gösterildi? Depremle ilgili bütün hazırlıkları yapmışım. Tüm plan ve projelerimi bitirmek için sadece birkaç aya ihtiyacım var. Mayıs’ta hepsi bitmiş olacak. Bir belediye başkanına 2 aylık süre tanınmaz mı? Böyle yoldaşlık olmaz. O yüzden DSP’ye geçtim. Vatanım benim için nasıl kutsalsa, CHP’nin ‘altı oku’ da o kadar kutsaldır. Aynı değerleri taşıyan DSP’de yoluma devam ediyorum.

DSP adayı Benli: Ekrem İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

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