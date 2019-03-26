DSP adayı Benli: Ekrem İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile aranızdaki ‘çekil’ tartışmasını anlatır mısınız?

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’taki Avcılar mitinginde, “Son uyarım, çekil” diyerek şahsımı tehdit etti ve kadına yönelik siyasi baskı ve şiddetin bir örneğini sergiledi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, DSP İBB Adayı Muammer Aydın ve DSP İlçe Başkanı Kaya Kızılgül ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, bu antidemokratik ve cinsiyetçi tehdidi kınadılar. Ben de kendisini kınıyorum. Tüm duyarlı insanları bu erkek egemen, kadına siyasi şiddet uygulayan zihniyete karşı kadın adayları desteklemeye davet ediyorum.

Son dönemde birçok kez CHP Genel Merkeze gittiğiniz ve başarısız olduğunuz için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sizinle görüşmek istemediğine dair iddialar var...

Hayır. Genel Başkan bana hiçbir zaman başarısız demedi. Ayrıca benimle de görüştü. Genel Başkana saygım sonsuz. 5 yıl boyunca yaptıklarımı da, bundan sonra yapacaklarımı da Genel Başkana sunmuştum. Hatta hepsinin tanıtımına başlamamı istemişti.

Sizin gibi DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül, “CHP’de, kazanacağı belli olan isimleri engelleyen bir grup var” dedi. Birkaç kişinin dudağının ucunda mı bu kararlar?

Gerçekten çok acı bir durum. Bir partiyi yönetenlerden ne beklenir? Seçimleri kazanmaları. Parti, “Bu ilçeyi kimin sayesinde en yüksek oyla alırım?” diye düşünür. Ama böyle yapılmıyor maalesef.

Neden kazanma potansiyeli yüksek bir aday varken, böyle bir yol izlendi sizce?

Yerime aday gösterilen kişi, ‘milletvekili olacağım’ diye istifa edip gitmiş. Ben ise Avcılar’ı tanıyorum. Neden ben değil de, o aday gösterildi? Depremle ilgili bütün hazırlıkları yapmışım. Tüm plan ve projelerimi bitirmek için sadece birkaç aya ihtiyacım var. Mayıs’ta hepsi bitmiş olacak. Bir belediye başkanına 2 aylık süre tanınmaz mı? Böyle yoldaşlık olmaz. O yüzden DSP’ye geçtim. Vatanım benim için nasıl kutsalsa, CHP’nin ‘altı oku’ da o kadar kutsaldır. Aynı değerleri taşıyan DSP’de yoluma devam ediyorum.