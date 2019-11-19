DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri aracılığıyla alınan DSİ personel alımında bugün büyük gün. Ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak personeller için kura çekimi yapılıyor. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek 500 sürekli işçi için bugün kura çekimi yapılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura sonuçları ile birlikte, DSİ bünyesinde çalıştırılacak personeller belli olacak. İşte, DSİ personel alımı kura çekimi hakkında ayrıntılar...
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Günler öncesinde başvuruları tamamlanan DSİ personel alımında kura çekimi bugün başladı. Saat 14:00'da başlayan kura çekinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ kura çekimi başvuru sonuçları henüz resmi bir kaynaktan açıklanmadı. Kura sonuçlarının bugün akşam saatlerine kadar personel adaylarının erişimine açıması bekleniyor. DSİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
Sonuçların; "http://www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilmesi bekleniyor.
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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