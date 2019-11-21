DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı! DSİ kura sonucu sorgulama ekranı
Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR aracılığı ile farklı branşlardan 500 personelin alınacağı DSİ kura sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, 20 Kasım tarihinde tamamlanan kuraların sonuç listesine DSİ'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. İşte, "DSİ sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabını merak edenler için 2019 DSİ 500 işçi alımı DSİ kura sonucu sorgulama ekranı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek 500 sürekli işçi için kura çekimi 19 Kasım tarihinde başlayıp 20 Kasım tarihinde tamamlandı. Noter huzurunda yapılacak kura sonrası, sonuç listesi DSİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. İşte, DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları hakkında detaylı bilgiler.
DSİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımına ilişkin belirlenen asıl ve yedek listeler resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında;
Merkez Teşkilatında (Ankara) Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığına;
Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürlük Merkezlerine;
Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
ADAYLARIN 4 AY DENEME SÜRESİ OLACAK
Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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