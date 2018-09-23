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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.09.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

DSİ Genel Müdürlüğü: Burdur Gölü buhar olmuş

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DSİ Genel Müdürlüğü: Burdur Gölü buhar olmuş

HÜRRİYET gazetesinin Burdur Gölü’yle ilgili ‘Koca Gölü Öldürdük’ manşetiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Açıklamada, küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisinin Burdur Gölü’nde de hissedildiği belirtildi. Bölgede mevcut şartlar devam ettiği sürece, tarım ve hayvancılık faaliyetleri arttıkça göl seviyesindeki düşüşün kaçınılmaz olduğuna değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Göl havzasında ciddi oranda sulama yapılmaktadır. Su kayıpları fazla olan iptidai tüm sulamaların modernize edilmesi halinde bir miktar su tasarrufu sağlanabilir ancak bu durumda bile göl seviyesindeki düşme, dengeye gelinceye kadar devam edecektir. İdaremizce bölgede bulunan tüm sulamalarda rehabilitasyon çalışmaları, yeni sulama taleplerinde tamamen kapalı sistem projelendirme çalışmalarında su tasarrufunu daha da artırıcı önlem ve sistem geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında mevcut ürün deseninde değişikliğe gidilerek az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. Burdur Gölü’nden en önemli su kaybı buharlaşmadan oluşmaktadır. Bu sebeple bakanlığımıza bağlı kuruluşlar tarafından Burdur Gölü’nde buharlaşmanın azaltılması için pilot ölçekli çalışma yapılması planlanmaktadır, çalışmaların inşaat işleri ve işletmesi gerçekleştirilecektir. 8 Haziran'da Burdur Gölü AR-GE Çalışması İnşaatı İhalesi yapılmıştır."

Hürriyet’te yer alan haberdeki bilim insanlarına göre ise, Burdur Gölü’nün suyunun azalma sebeplerinin sadece yüzde 10’u doğal. Yüzde 90’ı ise gölden aşırı su çekilmesi ve kirlilik. 

Koca gölü öldürdük
Koca gölü öldürdük
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