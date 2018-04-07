Drone'la tespit edildi, operasyon başladı!

İranlı uyuşturucu baronu ve Erdgenekon davasının gizli tanığı Naci Şerifi Zindaşti’nin gizlendiği yerin polis tarafından sürekli drone'la kontrol edildiği öğrenildi. Zindaşti’nin Büyükçekmece(‘deki yüksek güvenlikli villaya geldiğinin de drone'la takip sonucu tespit edildiği ardından operasyona başlandığı bildirildi. Tesbitin ardından villanın çevresini kuşan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Şubesi ekipleri baskın yaparak Zindaşti ile 9 adamını yakaladı. Zindaşti ve adamlarının sorgusunun sürdüğü bildirildi.