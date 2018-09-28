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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.09.2018 - 19:39, Son Güncelleme:

'Drone' yakaladı, polis ceza yazdı

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Sivas'ta drone ile gökyüzünden trafik denetimi yapan polis ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda drone ile trafik denetimi yapıldı. Sivas'ta ilk kez yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Ekipler 20 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye 235 TL para cezası kesti. Drone ile denetimin şehrin bazı noktalarında artarak devam edeceği bildirildi.

Drone yakaladı, polis ceza yazdı


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule, "Uygulamamız drone’lu sistem ile çevirme uygulama buradaki amaç kavşakta kırmızı ihlali yapan araçlar yaklaşık 250-300 metre ilerideki ekiplerimiz tarafından çevrilerek cezai işlem uygulandı. Bu sistem son günlerde birçok ilimizde uygulama başlanıldı. Biz demo çekimlerimizi yapmıştık bu uygulamadan önce ilimizde uygulanabilirliğini gördükten sonra ilk kez uygulamaya çıktık. 20 dakika içerisinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yapmış olduğunu gördük. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade bu denetimlerde her türlü teknolojiden de faydalanarak yaptığımızı göstermektir. İnsanımızda, vatandaşımızda yakalanma algısını arttırmak istiyoruz. İstiyoruz ki herkes kurallara uysun daha güvenli bir trafik içerisinde hareket edelim. Halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ceza yazdığımız vatandaşımız teşekkür bile etti. Özellikle bu tür hıza müsait düz yollarda, bölünmüş yollarda ihlaller fazla oluyor. Vatandaşımız da kabul ediyor bu tür uygulamalar memnuniyet getiriyor. Bu sayede birçok kazayı önlemiş oluyoruz" dedi.

Drone yakaladı, polis ceza yazdı

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