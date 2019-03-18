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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Yer: Denizli! Drone ile aranıyor

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), para anlaşmazlığından çıkan kavgada bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel’i (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan Hasan K.’nin yakalanması için bölgeye yakın ormanlık alanda polis tarafından başlatılan, drone destekli arama çalışmaları sürüyor.

Karşıyaka Mahallesi’nde oturan Hasan D., saat 14.00 sıralarında, 2432 Sokak’ta ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile karşılaştı. İkili arasında, iddiaya göre para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girip, ayırdı. Eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan D., tekrar olay yerine döndü. Hasan D., tüfeğiyle bacanağı Gökdel’e ateş açtı. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. 20 RH 916 plakalı otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Gökdel, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Gökdel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yer: Denizli Drone ile aranıyor

Polis, olayın ardından kaçan Hasan D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinin iki sokak ilerisinde otomobili terk edilmiş olarak bulunan Hasan D.’nin ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Polis, Hasan D.’nin yakalanması için ormanlık alanın etrafını sardı. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı. Hasan D.’yi havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Yer: Denizli Drone ile aranıyor

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