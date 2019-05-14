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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER / DHA
14.05.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Driftten ceza yedi, 5 ay sonra makas atmaktan yakalandı

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Driftten ceza yedi, 5 ay sonra makas atmaktan yakalandı

İSTANBUL'da otomobiliyle araçların arasından makas atarken görüntüleri yayınlanan Ünal T. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 2 bin 4 lira trafik cezası kesildi. Ünal T. 5 ay önce de Kağıthane-Piyelepaşa tünelini arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapatarak drift yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bir otomobil sürücüsü E-5 karayolu üzerinde diğer araçların arasında otomobiliyle makas atarken sosyal medyada görüntülenmişti. Araçların arasından hızla geçen sürücü, dakikalarca süren gösterisi sırasında bir ara bir polis aracının yanından da hızla geçmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polislerinin başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerdeki otomobili kullandığı tespit edilen sürücü Ünal T. gözaltına alındı.

Driftten ceza yedi, 5 ay sonra makas atmaktan yakalandı
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Gayrettepe'de bulunan Emniyet binasına getirilen Ünal T.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden 1002 TL, 46/2F (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arza halleri, acil yardım kurtarma, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanmaları ) maddesine istinaden 1002 TL olmak üzere toplam 2004 TL para cezası kesildi.

EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Ünal T.'nin ehliyetine Karayolları Trafik Kanununun 45. ve ilgili yönetmeliğin 90. Maddesi uyarınca Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Trafik Denetleme şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücü Ünal T. adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece polis merkezine teslim edildi.

5 AY ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Öte yandan yapılan incelemede Ünal T.,  5 ay önce de Kağıthane-Piyelepaşa tünelini arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapatarak drift yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, 235 Tl ceza kesilmiş ve ehliyetine geçici olarak el konulmuştu.

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