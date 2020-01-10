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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

'Drift' yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza

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'Drift' yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza

ISPARTA'da 'drift' yaptığı belirlenen 5 sürücüye, toplam 30 bin 705 lira ceza kesildi.

Isparta merkez Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda MOBESE görüntülerinden araçların 'drift' yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi. Trafik ekipleri, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere toplam 30 bin 705 TL ceza keserken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücülerin drift yaparken kullandığı 4 otomobil ise trafikten men edildi.

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